Украина

Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра рассказал о бонусах в составе донецкой команды.

Французский футболист поделился информацией, какие бонусы и заработная плата в Олимпике.

"Самая низкая заработная плата в чемпионате – от 2000 и до 5000 тысяч евро. В Олимпике хорошие бонусы. Вознаграждения могут доходить до 1000-2000 евро".

"За победу над Шахтером можно получить 5000 евро".

"Да, в других командах больше платят, но на протяжении двух лет у нас не было задержек по зарплате", — приводит слова 23-летнего футболиста France Football.

В текущем сезоне Тейшейра провел 22 матча в УПЛ: на его счету два гола и пять результативных передач.

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