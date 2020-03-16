Украина

Экс-кандидат в сборную Украины поделился эмоциями от гола Ворскле.

Для 23-летнего форварда Олимпика Дениса Баланюка гол в ворота Ворсклы (1:1) стал первым за почти три года – с мая 2017, когда он забил за Днепр каменской Стали.

"Да, давно я в украинском чемпионате не играл, долго меня не было. Приятно, конечно [что смог забить], но все равно требую от себя больше. Не сильно радуюсь, потому что требуют от себя больше, вот и все", — рассказал Баланюк Футбол News.

После Днепра Баланюк выступал за краковскую Вислу и Арсенал-Киев на правах аренды, но ни разу не забил за эти команды.