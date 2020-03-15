Коллектив Игоря Климовского не сумел обыграть подопечных Юрия Максимова.
ОЛИМПИК - ВОРСКЛА, ФОТО: ФК ОЛИМПИК
15 марта 2020, 22:35
В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик принимал Ворсклу.
"Олимпийцы" и полтавский коллектив обменялись голами, но победителя так и не выявили — 1:1.
Обзор матча:
Олимпик — Ворскла 1:1
Голы: Баланюк, 21 — Кулач, 42
Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко — Цымбалюк, Завийский — Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе. 84) — Баланюк
Ворскла: Резник — Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу — Пуцлин (Ребенок, 79) — Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69) — Степанюк
Предупреждения: Кичак — Якубу, Скляр
На 22-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь).