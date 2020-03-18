Украина

Португальский специалист призвал ответственно отнестись к карантину.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру обратился ко всем любителям футбола с рекомендациями о том, как нужно вести себя в данный момент.

"Возможно, многие еще не знают о чрезвычайной ситуации, которую переживает человечество. И это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредотачиваемся только на себе и самом близком окружении. Пришло время защитить себя и других. Не забывайте носить маски и перчатки, держитесь на безопасной дистанции друг от друга, чаще мойте руки, избегайте касаний лица. По возможности, оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир".

"В моей стране все началось с легкой формы. Сегодня там социальная ситуация отчаяния. Желаю вам оставаться в безопасности. Передаю самые лучшие пожелания с уважением и восхищением всем работникам сферы здравоохранения, которые дают нам надежду, что мир снова станет нашим, ведь пока мир принадлежит коронавирусу. Надеемся спасти его общими усилиями", — заявил португальский специалист в эфире телеканала Футбол.

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