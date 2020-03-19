Украина

Генеральный директор луганчан может покинуть свою должность.

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о своем возможном расторжении контракта с клубом.

"Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев".



"Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у Зари", — заявил Сергей Рафаилов в комментарии корреспонденту Football.ua Евгению Музыке.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.