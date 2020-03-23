Украина

Сергей Шевченко — о перспективах трансфера Михаила Мудрика в чемпионат Италии.

Карантинная пауза вовсе не остановила селекционную деятельность клубов. Так, любопытную новость опубликовал Corriere dello Sport: Рома и Аталанта следят за Михаилом Мудриком из Шахтёра. "Девятнадцать лет и будущее топ-игрока", – столь лестна характеристика, выданная украинскому футболисту.

Интерес Ромы понятен, ведь команду возглавляет Паулу Фонсека, при котором Мудрик начал попадать в первую команду "горняков". По информации "Коррьере" (к слову, редакция газеты находится в Риме и поэтому особенно внимательна к новостям, касающимся столичных клубов), Фонсека и после отъезда из Украины продолжал следить за выступлениями Мудрика, дав соответствующие указания скаутам Ромы. Его подписание – не приоритет для "джаллоросси", но если появится возможность, римляне её используют.

Почему Аталанта? Ей пришёлся ко двору Малиновский, но также надо вспоминать игры молодёжных команд осенью минувшего года. Мудрик оба раза выходил в основе, а в гостевом поединке (2:2) отметился ассистом, да каким оригинальным: Михаил вместо удара с 11-метровой отметки покатил мяч на своего одноклубника Судакова. Разыгранный пенальти сравнивали с аналогичными трюками Кройфа – Ольсена или Месси – Суареса.

Мудрик стал известен широкой публике годом ранее, в сезоне-2018/19, когда начал играть за Шахтёр в Юношеской лиге УЕФА. Он резко выделялся на поле, и дело не только в причёске – таких быстрых ног, как у него, ещё поискать. Игрок с потрясающей техникой, великолепный дриблёр, который парой непринуждённых движений может оставить соперника не у дел. Фантазия при работе с мячом и природные данные – несомненно, сильные качества Михаила, одного из наиболее ярких украинских футболистов своего поколения. Нарезки с его действиями получаются столь эффектными, что может позавидовать сам Неймар, кумир паренька из Краснограда.

Другой вопрос, что уже полтора года Мудрик не прогрессирует. Он дебютировал за Шахтёр 31 октября 2018 года в матче Кубка Украины, но это был лишь разовый случай. Аренда в киевский Арсенал не вывела его на новый уровень: хрупкий парень затерялся в поединках команд из нижней шестёрки УПЛ (10 матчей, ни одного гола). Он, увы, слишком односторонний игрок. Умеющий обострять, но бесполезный в защите. Опасный на пространстве, но теряющийся в силовой борьбе. Наконец, чересчур эгоистичный, без чувства меры в бесконечных обводках. Тактически парню ещё расти и расти.

Прошлым летом Михаил вернулся в Шахтёр, но речь о первой команде уже ни шла. При Каштру он ни разу не попал даже в заявку, хотя Луиш в целом больше доверяет молодёжи, чем Фонсека. Новый тренер давал время Бондарю и Сикану, уже весной начал пробоваться Бондаренко, но не Мудрик, который и в "молодёжке" не столь хорош, как годом ранее. Команда провалилась в Юношеской Лиге УЕФА, а Михаил, в отличие от ЮЛЧ-2018/19, ни разу не провёл на поле 90 минут. Значит, пора говорить о регрессе.

При таких раскладах перспективы заиграть в основе Шахтёра минимальны. Левый фланг команды и без того перегружен. При любимых Каштру 4-1-4-1 там играет Тайсон, но даже если экс-капитана сдвинут в центр (или он вовсе уйдёт из клуба), остаются Коноплянка и Соломон, также родная эта позиция для Фернандо и Сиприано. Главное же, что вся система "горняков" уже много лет заточена под принцип "бразильцы атакуют, украинцы защищаются". Украинским представителям "группы атаки" очень сложно вписаться в первую команду, даже если они блистали на молодежном уровне.

Мудрику не стоит засиживаться на лавке, тем более что есть разнообразные примеры успеха: от Зубкова с Петряком до Зинченко и Малиновского, выросших в звёзд благодаря своевременному переезду за границу. Шахтёр, по информации Tuttomercatoweb, выставил ценник в 2 млн евро, что не выглядит завышенной суммой. Мудрик слишком талантлив, чтобы отпускать его бесплатно, но не настолько перспективен для Шахтёра, чтобы пытаться его удержать.

Вопрос: насколько вообще реален его переход в один из клубов Серии А?

Вариант с Аталантой объективно маловероятен. Мудрик – крайний нападающий, а такая позиции не предусмотрена в актуальной схеме Гасперини. Весь фланг Михаил не закроет, "фантазисту" Гомеса тем более не вытеснит (если уж Малиновский вынужден сидеть на лавке из-за конкуренции с Алехандро). Но если схему можно подкорректировать на 3-4-3, то никуда не денешь стиль игры Аталанты с динамикой и высоким прессингом. Слабо представляется, что Мудрик способен под него адаптироваться, это игрок совершенно иного плана.

Рома – уже куда теплее, благо её возглавляет хорошо знакомый тренер. Рабочая схема Фонсеки – 4-2-3-1, причём на левом фланге нет железобетонно основного игрока. По ходу сезона там чередуются Диего Перотти и Джастин Клюйверт (иногда там выходил даже Генрих Мхитарян), но Перотти немолод и подвержен травмам, а Клюйверт в целом не оправдывает надежд.

Понятно, что возможный трансфер Мудрика – не решение сиюминутных проблем. Это вложение на перспективу, и такого рода кадровая политика свойственна "джаллоросси". К примеру, Николо Дзаньоло до перехода в Рому фактически не имел опыта во взрослом футболе. Уже этой зимой взяли двух молодых испанцев: Гонсало Вильяра и Карлеса Переса (справедливости ради, оба поиграли на взрослом уровне заметно больше Мудрика, равно как и Ченгиз Ундер до переезда в Италию).

Делаем вывод, что переход Мудрика в Рому был бы вполне логичен. Клуб за относительно небольшие деньги может получить интересного футболиста, который станет альтернативой на проблемном левом фланге. Игрок получит новый вызов и шанс вовремя перейти на другой уровень. В конце концов, где, как не в чемпионате Италии, обретать тактическую мудрость?

Конечно, далеко не факт, что переезд "горняцкого" таланта в Рим осуществится. Во-первых, кресло под Фонсекой начинает шататься: команда тяжело начала год, успев проиграть в чемпионате пять матчей из девяти сыгранных. Во-вторых, смена владельца. Рому приобретает американский миллиардер Дэн Фридкин, но переговоры затянулись, а теперь ситуация вовсе подвисла из-за затянувшейся паузы. Впрочем, сам факт, что Мудрик интересен клубам Серии А, задаёт интригу на ближайшее трансферное окно, когда бы оно ни открылось.