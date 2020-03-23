Украина

Самый низкий показатель у ФК Львов.

Официальный сайт Премьер-лиги опубликовал данные WyScout по одному из статистических показателей высшего украинского дивизиона.

Лидером по среднему количеству ударов по воротам за матч является Динамо. В тройке также находятся Заря и Шахтер. Наименьшее количество ударов в среднем наносит ФК Львов.

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