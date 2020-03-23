Украина

Динамо, Шахтер, Заря, Десна и Александрия имеют по два представителя в двух номинациях.

Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание Лучшего игрока месяца в марте.

По мнению УПЛ, в феврале "отметились стабильностью и заслужили право принять участие в голосовании" следующие игроки: Жуниор Мораес, Тайсон (оба — Шахтер), Виталий Миколенко (Динамо), Богдан Михайличенко (Заря), Максим Третьяков (Александрия), Александр Филиппов (Десна) и Алексей Чичиков (Днепр-1).

На звание лучшего тренера марта претендуют: Алексей Михайличенко (Динамо), Александр Рябоконь (Десна), Виктор Скрипник (Заря) и Владимир Шаран (Александрия).

Проголосовать можно на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

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