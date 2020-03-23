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  • Украина

    23 марта 2020, 17:24

    Деметрадзе: Суркис не виноват в том, что Динамо играет плохо

    Легендарный легионер чемпионата Украины Георгий Деметрадзе вспомнил период выступлений за украинские клубы.

    Георгий Деметрадзе, фото ФК Динамо
    Георгий Деметрадзе, фото ФК Динамо 23 марта 2020, 17:24

    Бывший игрок киевских Динамо, Арсенала и донецкого Металлурга Георгий Деметрадзе в интервью YouTube-каналу "Любители" рассказал о периоде выступлений за Динамо, драку с Александром Хацкевичем и судебные разбирательства с Федерацией футбола Украины.

    Также грузин поведал о причинах нынешних неудач Динамо и роль Игоря Суркиса в этом.

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