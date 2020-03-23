Деметрадзе: Суркис не виноват в том, что Динамо играет плохо

Украина

Легендарный легионер чемпионата Украины Георгий Деметрадзе вспомнил период выступлений за украинские клубы.

Бывший игрок киевских Динамо, Арсенала и донецкого Металлурга Георгий Деметрадзе в интервью YouTube-каналу "Любители" рассказал о периоде выступлений за Динамо, драку с Александром Хацкевичем и судебные разбирательства с Федерацией футбола Украины.

Также грузин поведал о причинах нынешних неудач Динамо и роль Игоря Суркиса в этом.