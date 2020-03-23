Деметрадзе: Суркис не виноват в том, что Динамо играет плохо

Легендарный легионер чемпионата Украины Георгий Деметрадзе вспомнил период выступлений за украинские клубы.
Георгий Деметрадзе, фото ФК Динамо
23 марта 2020, 17:24
Бывший игрок киевских Динамо, Арсенала и донецкого Металлурга Георгий Деметрадзе в интервью YouTube-каналу "Любители" рассказал о периоде выступлений за Динамо, драку с Александром Хацкевичем и судебные разбирательства с Федерацией футбола Украины.
Также грузин поведал о причинах нынешних неудач Динамо и роль Игоря Суркиса в этом.
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