Украина

Голкипер дончан поведал, как скажется пауза на выступлениях его команды на внутренней и международной арене.

Вратарь донецкого Шахтера Андрея Пятов рассказал о своем времяпровождении во время карантина.

"На карантине нахожусь дома в кругу семьи, детей. Поддерживаю форму, тренеры присылают программы. Сейчас такая ситуация, в которую мало кто мог поверить. Но когда уже вирус добрался до Украины, ощутили всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию", — цитирует капитана "горняков" пресс-служба клуба.

Пятов оценил, как может сказаться пауза на выступлениях Шахтера в чемпионате Украины и Лиге Европы.

"Тяжело судить, поскольку нет точной даты возобновления соревнований. Конечно, это скажется на всем футболе. Очень хочется доиграть чемпионат и вернуться в прежний режим".

"Все мы переживаем, но рано или поздно это закончится. Берегите себя и близких, не болейте. И обязательно увидимся на футболе!".

Ранее о карантине рассказал Тайсон.

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