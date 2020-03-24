Украина

Футболист признался, что в клубе существует финансовые проблемы.

Нападающий львовских Карпат Александру Бойчук прокомментировал ситуацию, в которой находится его команда, а также признался, что в случае вылета "львов" из УПЛ, он, скорее всего, покинет клуб.

"Я думаю, что подобные результаты стали следствием отсутствия мотивации со стороны руководства клуба. У нас были и есть финансовые проблемы, из-за которых появляются проблемы и в самой команде – это чувствуется на поле. Надеюсь, мы все же сумеем спасти этот клуб от вылета и продолжить выступление в высшей лиге", — цитирует футболиста MoldFootball.

"Контракт я подписал на два года, хотя если сохранить прописку в чемпионате не получится и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься и о возможном уходе".

Молдавский футболист перебрался в Карпаты летом 2019-го. В нынешней кампании 22-летний нападающий отыграл 16 матчей, отметившись 2 голами.

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