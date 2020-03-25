Украина

Защитник Руха рассказал, что мог продолжить карьеру в датском или украинском грандах.

Центральный защитник Руха Максим Белый вспомнил свой период карьеры в Хорватии, где он выступал за Хайдук с середины 2015 до конца 2016 года.

"Не буду кривить душой, мне хотелось финансовой стабильности после Зари. Но это не было главной причиной переезда в Хорватии. В первую очередь я ожидал толчка в карьере, Хайдук рассматривал в качестве трамплина. И уверен, что мне удалось засветиться и проявить себя", — рассказал Белый официальному сайту ПФЛ.

"Но Хайдук почему-то не отпустил меня, хотя и имел солидное предложение от Копенгагена. Мне объяснили, что команда не сможет без меня обойтись, потому что за неделю до этого продали другого центрального защитника в Китай".

"Но я все равно не понимаю. Хорватский чемпионат играется в четыре круга, и уже на третьем понятно, кто на каком месте закончит сезон. То есть, на то время турнирные задачи Хайдук особо не решал, но мой трансфер блокировали".

"Я доиграл до лета и мог поехать на сборы с Динамо Сергея Реброва. Но хорваты снова меня не отпустили, мотивируя, что я уже не того уровня игрок, чтобы ездить на просмотры. Меня успокоили, сказали, что команда будет выступать в Лиге Европы, где я буду играть регулярно. Но на деле получилось совсем иначе! На моей позиции играл непонятный футболист, который даже сборы не проходил, а я сидел в запасе. Как сейчас помню, как сильно ждал матчи квалификации с Маккаби в Лиге Европы, а мне даже не дали шанса. В итоге, через полгода я ушел бесплатно".

Новая команда Белого, Рух, занимает первое место в Первой лиге после 19 туров, опережая на четыре очка идущий седьмым Металлист 1925.