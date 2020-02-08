Украина

Луганчане объявили о расставании с двумя футболистами.

Оставшуюся часть сезона Заря проведет без полузащитника Нортона Матеуса и защитника Максима Белого, сообщает официальный сайт луганчан.

Бразилец покинул Зарю насовсем, расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию. Белый же будет до конца сезона выступать за Рух на правах аренды.

Нортон провел лишь один матч в футболке Зари за все время. У Белого, в свою очередь, три поединка за луганчан в этом сезоне.

Напомним, что команду также может покинуть Богдан Михайличенко, которым интересуется Вердер.