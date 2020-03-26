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    26 марта 2020, 15:31

    Кривцов: Форму поддерживаю тренировками по индивидуальной программе

    Футболист призывает придерживаться рекомендаций врачей.

    Сергей Кривцов, фото ФК Шахтер
    Сергей Кривцов, фото ФК Шахтер 26 марта 2020, 15:31

    Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал о том, как проводит время на карантине.

    "Конечно, тяжелая ситуация. Нет футбола, да и вообще все массовые мероприятия отменены. Но так сделано ради нашей безопасности. И это главное. Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься. И жизнь вернется в прежнее русло", — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

    "Во время карантина провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном".

    "Болельщикам рекомендую обязательно придерживаться рекомендаций врачей. По возможности оставаться дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!".

    Ранее сообщалось, что партнер Кривцова по Шахтеру Тайсон помог жителям Бразилии в период пандемии.

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