Кривцов: Форму поддерживаю тренировками по индивидуальной программе

Украина

Футболист призывает придерживаться рекомендаций врачей.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал о том, как проводит время на карантине.

"Конечно, тяжелая ситуация. Нет футбола, да и вообще все массовые мероприятия отменены. Но так сделано ради нашей безопасности. И это главное. Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься. И жизнь вернется в прежнее русло", — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

"Во время карантина провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном".

"Болельщикам рекомендую обязательно придерживаться рекомендаций врачей. По возможности оставаться дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!".

Ранее сообщалось, что партнер Кривцова по Шахтеру Тайсон помог жителям Бразилии в период пандемии.