Кривцов: Форму поддерживаю тренировками по индивидуальной программе

Футболист призывает придерживаться рекомендаций врачей.
Сергей Кривцов, фото ФК Шахтер
26 марта 2020, 15:31
Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал о том, как проводит время на карантине.
"Конечно, тяжелая ситуация. Нет футбола, да и вообще все массовые мероприятия отменены. Но так сделано ради нашей безопасности. И это главное. Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься. И жизнь вернется в прежнее русло", — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
"Во время карантина провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном".
"Болельщикам рекомендую обязательно придерживаться рекомендаций врачей. По возможности оставаться дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!".
Ранее сообщалось, что партнер Кривцова по Шахтеру Тайсон помог жителям Бразилии в период пандемии.
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