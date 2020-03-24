Украина

Хавбек Шахтера поучаствовал в акции по борьбе с COVID-19.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон присоединился к акции по борьбе с пандемией коронавируса. Легионер "горняков" решил обеспечить гуманитарной помощью нуждающихся жителей Бразилии.

"В такие тяжелые времена, когда мы должны изолироваться и позаботиться о тех, кого любим, мы также должны думать о людях, которые нуждаются в помощи в этот непростой период".

"В этой акции мы сделали минимум, чтобы помочь людям с едой, средствами гигиены и информацией. Я молюсь за то, чтобы в скором времени все изменилось в лучшую сторону. Даже на расстоянии мы продолжаем помогать тем, кто нуждается", — написал Тайсон в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро больницам в Португалии.

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