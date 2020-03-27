Украина

Менеджер Миная — о кубковом противостоянии с киевлянами.

Главный тренер Миная Василий Кобин высказал свое мнение о будущем полуфинальном матче Кубка Украины против Динамо, а также рассказал о подготовке своих игроков в условиях карантина.

"Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание, как действовать в условиях карантина. Наша команда эффективно провела заключительный этап подготовки в Турции, что помогло одержать верх над Ингульцом в четвертьфинале Кубка Украины".

"Я убежден в профессионализме футболистов Миная и уверен, что они во время вынужденного перерыва сохранят накопленные кропотливым трудом навыки и спортивную форму. В конце концов, продолжается и селекционная работа, ведь еще можно дозаявлять свободных агентов".

"Матч против Динамо? Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имело возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе Авангард, трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на Авангарде обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям", — цитирует Кобина официальный сайт УАФ

Ранее сообщалось, что клуб и болельщики Миная организовали доставку продуктов тем, кто находится на карантине.