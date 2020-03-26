Болельщики команды будут помогать населению во время карантина.
Минай и его болельщики, instagram.com/minaj_footballclub
26 марта 2020, 20:34
Минай и его ультрас будут бесплатно доставлять продукты жителям Ужгорода и Миная во время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.
Клуб обещает, что все продукты будут продаваться по обычным розничным ценам его партнера – мини-маркета Арена. Также к заказы будут добавлять средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептики.
В Украине на данный момент 156 подтвержденных случаев CoVid-19, из которых пять завершились летально.
Болельщики Миная – не первопроходцы в волонтерском деле. Среди прочих, подобной инициативой занимаются фанаты дортмундской Боруссии.