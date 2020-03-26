Украина: Первая лига

Болельщики команды будут помогать населению во время карантина.

Минай и его ультрас будут бесплатно доставлять продукты жителям Ужгорода и Миная во время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.

Клуб обещает, что все продукты будут продаваться по обычным розничным ценам его партнера – мини-маркета Арена. Также к заказы будут добавлять средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептики.

В Украине на данный момент 156 подтвержденных случаев CoVid-19, из которых пять завершились летально.

Болельщики Миная – не первопроходцы в волонтерском деле. Среди прочих, подобной инициативой занимаются фанаты дортмундской Боруссии.