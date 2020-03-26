Минай и его ультрас будут бесплатно доставлять продукты жителям Ужгорода и Миная во время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.

Клуб обещает, что все продукты будут продаваться по обычным розничным ценам его партнера – мини-маркета Арена. Также к заказы будут добавлять средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и антисептики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙌 Допоможемо у важку годину! ⠀ ⚽ ФК «Минай» та Minaj Ultras за підтримки Асоціації соціально-відповідального бізнесу Ужгорода, започатковує волонтерську ініціативу з безкоштовної доставки продуктів для мешканців Ужгорода та села Минай. ⠀ 🏃 Разом з доставкою продуктів безкоштовно до замовлення волонтери додаватимуть індивідуальні засоби захисту: антисептики,захисні маски та рукавички. ⠀ 🔊 Бережіть себе та своїх рідних! ⠀ #небудьбайдужим #залишайсявдома

Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

 

В Украине на данный момент 156 подтвержденных случаев CoVid-19, из которых пять завершились летально.

Болельщики Миная – не первопроходцы в волонтерском деле. Среди прочих, подобной инициативой занимаются фанаты дортмундской Боруссии.