Полузащитник не останется в Карпатах по завершению арендного соглашения.
Егор Назарина, ФК Карпаты
29 марта 2020, 14:12
Карпаты не станут выкупать полузащитника Егора Назарину у Антверпена, утверждает Voetbalkrant со ссылкой на Gazet van Antwerpen.
Таким образом, летом Егор вернется в бельгийский клуб. Пока неизвестно, намерен ли Антверпен дать Назарине еще один шанс.
Контракт экс-полузащитника Днепра с Антверпеном рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Егор провел 16 матчей за Карпаты, в которых забил пять голов и сделал один ассист.
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