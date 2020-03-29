Украина

Полузащитник не останется в Карпатах по завершению арендного соглашения.

Карпаты не станут выкупать полузащитника Егора Назарину у Антверпена, утверждает Voetbalkrant со ссылкой на Gazet van Antwerpen.

Таким образом, летом Егор вернется в бельгийский клуб. Пока неизвестно, намерен ли Антверпен дать Назарине еще один шанс.

Контракт экс-полузащитника Днепра с Антверпеном рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Егор провел 16 матчей за Карпаты, в которых забил пять голов и сделал один ассист.

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