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Также экс-защитник рассказал, что мог перейти в Ливерпуль.

Александр Головко вспомнил финал Лиги чемпионов-1998/99, в котором Манчестер Юнайтед на последних минутах вырвал победу у Баварии, которая выбила Динамо за шаг до решающего матча.

"Вся наша команда болела за Манчестер Юнайтед. Безумный финал, два гола на последних минутах... Что мы творили на базе! Такое впечатление, будто мы выиграли Лигу чемпионов! Это было ярко, конечно".

Также Головко рассказал об интересе к нему со стороны Ливерпуля.

"Только отсутствие опыта и коммуникации помешали мне туда перейти. Я уже прощался с одноклубниками, отправился в Ливерпуль с представителями Динамо, считая, что еду подписывать контракт. Но на месте оказалось, что я один из трех претендентов. Я встретился с Жераром Улье в ресторане, переговорил с ним на английском языке. Потренировался с ними неделю, вернулся домой — и все. Подписали они камерунца Ригобера Сонга".

"То что с Ливерпулем не сложилось, я понял, когда Валерий Васильевич спросил: "Ну как ты? Будем работать?" Я все понял и ответил, что, конечно, будем. Кто-то подумал бы, что это вопрос денег, но для меня это был вопрос нового вызова в карьере и новых задач в футболе. Я не спрашивал о зарплате или подъемных, а хотел попробовать себя на этом уровне. Это было для меня, мягко говоря, разочарование, за которым последовала черная полоса — с травмами, смертью Васильевича, завершением выступлений. Но, повторюсь, я не жалуюсь — в футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь", — цитирует специалиста официальный сайт Динамо.

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