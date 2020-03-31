Бразилец перебрался в Торпедо Жодино.
Липе Велозу, фото ФК Львов
31 марта 2020, 21:29
Атакующий полузащитник Липе Велозу стал игроком Торпедо Жодино. Об этом сообщает официальный сайт ФК Львов.
"Сине-золотые" отправили 22-летнего бразильца в аренду до конца календарного года.
За ФК Львов Липе выступал с января 2019-го, перебравшись из ФК Токио. За это время игрок отыграл 13 матчей за украинский коллектив, отметившись одним голом.
В текущем сезоне Липе не сыграл ни единого матча за львовян из-за травмы, проходя реабилитацию в Бразилии.
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