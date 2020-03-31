Украина

Федор Шпиг стал жертовй автокатастрофы.

На 65-м году ушел из жизни президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпиг. Об этом сообщает УАФ.

Функционер погиб в следствии дорожно-транспортного происшествия. Шпиг ехал на Мерседесе в Житомирской области возле села Романовка. Личный водитель Шпига не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме того, с ним в машине находилась его мать и тетя, состояние которых неизвестно.

В ноябре 2019-го Федор Шпиг был переизбран на посту президента ААФУ, которую возглавлял последние 20 лет.

Шпиг известен тем, что был основателем детского турнира "Кожаный мяч". Кроме того, он основал банки Аваль и Престиж, а также был народным депутатом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.