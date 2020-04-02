Украина

Функционер предлагает увеличить чемпионат до 14 или 16 клубов.

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин поделился своим мнением относительно вариантов развития событий в текущем сезоне УПЛ, который был остановлен из-за карантина. Однако, функционер все же отметил, что приоритетом для всех является доигровка чемпионата.

"План А – доиграть чемпионат. Этого хотят все. Но в нашей ситуации надо больше думать о плане Б. Потому что неизвестно, когда все закончится. УЕФА не будет вмешиваться к национальным федерациям. Насколько я понимаю, УАФ и УПЛ самостоятельнл могут принять решение, что делать с сезоном. Считаю, нужно завершить этот чемпионат как можно скорее. Но мы не знаем, что будет дальше. Лучше подготовиться к следующему сезону, оставив все в таком состоянии, как сейчас", — рассказал функционер в интервью телеканалу Футбол.

"Ясно, что то, о чем я буду говорить, может показаться меркантильным с некоторой стороны, потому что я предлагаю оставить 12 команд в чемпионате (в т.ч. Карпаты, которые располагаются в зоне вылета — прим. редакции) и добавить две или четыре команды Первой лиги. Лучше четыре, потому что мы хотим сделать 16 клубов в УПЛ. Думаю, это был бы оптимальный вариант".

Также Ящишин рассказал, как стоит действовать по вопросу еврокубковых квот.

"Ясно, что Динамо будет недовольно тем, что оно на третьем месте. Заря, наверное, будет довольна, что она на втором месте. Но чтобы избежать конфронтации, предлагаю собрать совет из 13 членов. По одному представителю клубов плюс один представитель от УАФ и УПЛ. Тринадцать – непарное число. Этот совет должен был бы решить текущие вопросы, возможно, даже глобального характера, простым большинством голосов".

"Ясно, что перед этим нужно по-джентльменски договориться, что все стороны согласятся с решениями, которые будут приняты. Мы прекрасно все знаем, какой у нас чемпионат. Знаем о закулисных играх, влиянии. Поэтому я не уверен, что эта идея будет иметь какое-то продолжение. У каждого свои интересы", — завершил Ящишин.

Ранее наставник луганской Зарии Виктор Скрипник заявил, что чемпионат однозначно нужно доигрывать.

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