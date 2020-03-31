Украина

Тренер луганчан поделился новостями из лагеря клуба.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник заявил о необходимости завершить текущий сезон в УПЛ и поделился своим мнением о ситуации с продлением контрактов.

"Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Не останавливаться на 23-м туре. Хочу, чтобы мы сыграли эти девять игр и спокойно дошли к своей цели. Хотим снова играть в футбол и показывать на поле своё мастерство.

Мы сейчас в такой ситуации, что не можем предугадать, что будет. Нет ясности при окончании контракта относительно дальнейшей судьбы игрока. Понимаю шаги ФИФА и УЕФА в направлении автоматического продления контрактов. Мне кажется, это больше рекомендация, а не приказ. Это нужно еще обдумать, а потом принимать решение. Но пролонгация контрактов – одна из возможностей для того, чтобы не было скачков и хаоса.

Безусловно, с президентом я говорил. Я заинтересован в том, чтобы Заря продолжала жить и развиваться. Чтобы мы отстаивали те позиции, на которых сейчас находимся. Контакт с президентом у меня есть. Он меня заверил, что все будет хорошо. В этом плане есть большое понимание и желание работать дальше. Мы смотрим вперед, концентрируясь на той ситуации, которая происходит сейчас. Это соблюдение карантина, поддержание формы и желание доиграть чемпионат, сохранив за собой то место, которое имеем на данный момент", – рассказал Скрипник в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Заря занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 13 пунктов.

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