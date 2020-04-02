Украина

Защитник мог оказаться в Блэкберне Марка Хьюза.

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал по каким причинам в 2006 году сорвался его переход в клуб английской Премьер-лиги.

"В Блэкберн пригласили после чемпионата мира. Приехал в клуб, мне сказали, что будет тренировка, двухсторонка. Я вышел, нормально сыграл, потренировался с ними. Побыл там неделю, потом Игорь Михайлович позвонил и сказал возвращаться. Прилетел в Киев, поехал на сбор с Динамо. Оказалось, что Блэкберн взял из Ливерпуля левого защитника (Стивен Уорнок — прим. редакции)".

"Позже я узнал, что Блэкберн предлагал 2,5 миллиона фунтов. Игорь Михайлович вроде согласился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов. Из-за этого трансфер и сорвался, англичане этого не любят – сегодня да, а завтра нет".

Также Несмачный оценил прогресс Миколенко и Цыганкова.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.