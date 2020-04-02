Украина

Центральный защитник дончан выиграл в голосовании среди болельщиков.

Иван Зотько был признан болельщиками Олимпика лучшим игроком команды в марте, сообщил официальный сайт клуба. Он обошел Андрея Кравчука, Сергея Политыло, Максима Дегтярева и Ореста Лебеденко.

В весенней части чемпионата Зотько сыграл против Зари (0:1), Десны (1:2) и Ворсклы (0:1). Пресс-служба клуба отметила, что он "не только продемонстрировал высокий уровень надежности, не раз становясь последним непреодолимым рубежом на пути атак соперников, но и сам активно участвовал в наступательных действиях своей команды".

На момент приостановки Премьер-лиги Олимпик занимал предпоследнее место, опережая Карпаты на пять очков.

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