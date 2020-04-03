Украина

Футболист признался, что тренерский штаб с помощью видеоконференций контролируют процесс поддержания формы игроков.

Защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава поделился мыслями относительно сложившейся в мире ситуации и рассказал, какую пользу можно извлечь из карантина.

"Очень скучаю по футболу и тренировкам вместе с командой. Но в любой ситуации надо находить положительные моменты. Карантин – отличная возможность насладиться общением с семьей, родными людьми. Эпидемия? Положение очень серьезное. Хочется верить, что в скором времени остановится распространение вируса и жизнь вернется в привычное русло. Пользуясь случаем, благодарю всех врачей, которые, рискуя жизнями, борются с пандемией"

Также Давид рассказал как поддерживает форму в домашних условиях.

"Упражнения, которые мы выполняем на поле, дома так не выполнишь. Но у всех ребят есть план тренировок, тренеры с помощью видеоконференций все контролируют. Работаем пока так и стараемся оставаться в максимально хорошей форме", — цитирует грузина официальный сайт Шахтера.

Ранее партнер Хочолавы по Шахтеру Тете сравнил чемпионаты Украины и Бразилии.

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