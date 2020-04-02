Украина

Футболист поделился своим мнением, относительно различий двух лиг, в которых ему приходилось играть.

Вингер донецкого Шахтера Тете рассказал, кто из его соотечественников в клубе помог во время адаптации больше всего, а также сравнил уровень чемпионатов Украины и Бразилии.

"Дентиньо очень помог мне, когда я только приехал. Он рассказал мне все о клубе и о стране. В общем, ситуация несколько отличается, что касается повседневной жизни. Бразильцы, вопреки ожиданиям, не оказывают друг другу такой большой поддержки вне клуба. Поэтому я стараюсь побольше быть со своей семьей. Именно семья – моя база и основа для роста".

"Украинский чемпионат намного быстрее бразильского. Здесь намного больше командной работы и силовых единоборств", — цитирует хавбека UOL Esporte.

Ранее сообщалось, что в услугах Тете заинтересована Рома.

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