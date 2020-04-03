Украина

Игрок Карпат намерен с командой изменить положение в турнирной таблице.

Фулбек львовских Карпат Владислав Дубинчак рассказал как проводит время на карантине.

"Главное в такое трудное время — это режим и правильное питание, ведь в условиях карантина гораздо меньше возможностей для движения. Сейчас нахожусь дома в Винницкой области в городе Томашполь. Неподалеку от дома находится лес, поэтому каждый день выхожу на пробежку, а после нее занимаюсь дома, поэтому удается держать себя в форме".

Также защитник поделился мнением, стоит ли досрочно заканчивать чемпионат Украины.

"Нет, готов играть хоть через день. Главное, чтобы чемпионат был восстановлен, ведь мы с командой еще не все сказали и стремимся изменить положение", — цитирует футболиста пресс-служба УПЛ.

Ранее исполнительный директор Карпат предложил свой сценарий окончания сезона.

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