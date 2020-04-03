Украина

Полузащитник Сиднея Милош Нинкович — о своем бывшем клубе.

Милон Нинкович рассказал, что следит за Динамо, но делать это сложно из-за разницы во времени.

"Конечно, слежу! Когда получается, смотрю игры, но между нашими странами очень большая разница во времени, поэтому, в основном, получается только узнавать результаты. Также я постоянно нахожусь на связи с Бериславом Станоевичем – тренером-селекционером Динамо по балканским странам. Динамо — это моя команда, я там провел девять прекрасных лет".

Нинкович поддерживает связь с экс-игроками Динамо.

"С Гораном Гавранчичем, Йерко Леко, Гораном Поповым, Огненом Вукоевичем. Недавно у Попова взял номер телефона Артема Милевского, хочу и ему позвонить, тем более что он играет в Беларуси, где чемпионат начался по графику".

"Наверное, у них наилучшая эпидемиологическая ситуация. Еще общаюсь с Петковичем – он сейчас футбольный агент. Кстати, он очень хорошо говорит по-русски, поскольку у него очень много контактов с агентами из Украины и России".

О трудностях Динамо:

"Просто сложный период. Если помните, когда я был в Динамо, в команде играло много легионеров. Сейчас их намного меньше – клуб дает шанс молодым игрокам, собственным воспитанникам, и это самое главное. Если посмотреть на сборную Украины, она очень хорошо играла в последних матчах".

"Я внимательно следил за выступлениями команды, за Шевченко, как за тренером. Наверное, сейчас политика клуба поменялась, руководство и тренер хотят задействовать своих футболистов, украинцев. А если у тебя в команде много своих ребят, много молодежи, необходимо время, чтобы все получилось. Это непростой процесс".

"Уверен, через какой-то период – месяц, полгода или год – эти талантливые ребята, которые очень хорошо играют в футбол, проявят себя. А еще через время клуб сможет заработать, продав их за рубеж", — приводит слова Милоша Нинковича официальный сайт Динамо.

Отметим, что Нинкович выступал за Динамо с 2004 и по 2013 год.

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