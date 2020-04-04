Украина

Полузащитник Сиднея Милош Нинкович — о Викторе Цыганкове.

Сербский хавбек ответил на вопрос, кто по его мнению лучший футболист нынешнего состава Динамо.

"Я смотрел последнюю игру сборной Украины с Сербией, и мне очень понравился Виктор Цыганков, он молодой, перспективный и здорово играет".

"Думаю, если Динамо решит его продать, заработает очень хорошие деньги", — приводит слова Милоша Нинковича официальный сайт Динамо.

Ранее Нинкович с ностальгией вспомнил о киевской команде.

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