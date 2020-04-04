Украина

Истиклол и Худжанд откроют кампанию матчем за Суперкубок страны.

Уже сегодня начнется очередная футбольная кампания в Таджикистане. Среди 43 легионеров в местной Высшей лиге есть и четверо украинцев.

В составе чемпиона страны Истиклола выступает Алексей Ларин. Он единственный, чью трансферную стоимость подает спецализированный портал Transfermarkt – 200 тысяч евро. Вместе с Эхсоном Панджшанбе он занимает 9-10 место среди самых дорогих игроков лиги. Ранее в карьере экс-игрока сборной Украины U-17 (2 матча) были Днепр, болгарский Дунав и Арсенал-Киев.

Вратарь Иван Пономаренко третьего марта присоединился к ЦСКА-Памир на правах свободного агента. До этого последним профессиональным клубом Ивана числится Днепр, который он покинул летом 2018 года.

Дмитрий Бондарь, способный сыграть на любом фланге обороны, ранее выступал за аматорский BRW-BIK из Владимира-Волынского, Никополь, Днепр и Худжанд из Таджикистана. В карьере 21-летнего игрока были четыре матча за сборную Украины U-19. В новом сезоне он будет играть за ЦСКА-Памир.

30-летний вингер Артем Гайдаш – третий украинский легионер ЦСКА-Памир. В Украине он выступал за Никополь, ФК Хмельницкий и Подолье.

Количество украинцев в ЦСКА-Памир становится менее удивительным, если обратить внимание на персону главного тренера – нашего соотечественника Сергея Жицкого. Раньше он возглавлял Никополь, грузинский Зугдиди и ФК Хмельницкий.

Отметим, что экс-игроку сборной Таджикистана (9 матчей), а ныне — главному тренеру Истиклола Виталию Левченко, некоторые источники приписывают не только таджикское, но и украинское гражданство.