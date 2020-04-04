Полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком прошлого месяца в своей команде.
Тайсон, ФК Шахтер
04 апреля 2020, 18:58
Официальный сайт Шахтера подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока Шахтера в марте. Им стал Тайсон.
Бразилец набрал 4293 голоса. Второе место занял Жуниор Мораес (1430), далее расположились Маркос Антонио (1314) и Сергей Кривцов (660).
Всего в голосовании на страницах клуба в социальных сетях приняли участие 7697 человек.
Напомним, что в прошлом месяце Тайсон забил два гола в четырех матчах за "горняков".
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