Украина

Полузащитник Шахтера Тайсон стал лучшим игроком прошлого месяца в своей команде.

Официальный сайт Шахтера подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока Шахтера в марте. Им стал Тайсон.

Бразилец набрал 4293 голоса. Второе место занял Жуниор Мораес (1430), далее расположились Маркос Антонио (1314) и Сергей Кривцов (660).

Всего в голосовании на страницах клуба в социальных сетях приняли участие 7697 человек.

Напомним, что в прошлом месяце Тайсон забил два гола в четырех матчах за "горняков".

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