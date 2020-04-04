Украина

Вратарь поведал о выступлениях команды в нынешнем розыгрыше.

Голкипер Колоса Евгений Волынец высказал свое мнение о текущем сезоне для его команды.

"Вообще, конечно, сезон положительный. Потому что, мы задачу-минимум выполнили. Как там будет дальше, мы посмотрим. На данный момент мы уже гарантированно должны сыграть в плей-офф за еврокубки".

"Если оценивать мою игру, то, к сожалению мы много пропустили. И это меня огорчает. И не сказал бы, что мы ужасно в обороне играем. Наверное, это небольшая проблема. Несмотря на то, что мы новички УПЛ, это смущает. Хорошо, что мы выполнили задачу. Будем прогрессировать, чтобы улучшить свою игру и не останавливаться на достигнутом", — цитирует Волынца официальный сайт клуба.

Также положительную оценку выступлениям команды в сезоне дал нападающий Олег Кожушко.