Украина

Игрок ковалевского клуба поведал о том, как поддерживает форму.

Нападающий Колоса Олег Кожушко рассказал, чем занимается во время паузы в сезоне, и оценил выступления команды в УПЛ.

"Соскучился ли по футболу? Еще как! По футболу, за тренировкой, за ребятами соскучился сильно, по игре в первую очередь. И все ждут, чтобы эта эпидемия скорее завершилась, восстановился сезон, и начался процесс футбольный.

Сейчас я в Днепре и активно работаю индивидуально. Тренеры нам дали программу, чтобы держать себя в тонусе. Поэтому, поддерживаем все форму, такой пока режим. Рядом со мной есть небольшой тренажерный зал, также делаю пробежки в лесу, немного работаю с мячом. Что сам могу, то и стараюсь делать.

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Учитывая, что команде пять лет, а в Премьер-Лиге мы первый сезон, то считаю выступление в чемпионате шикарным. И этот сезон еще идет. В начале сезона-2019/2020 задача была вообще сохранить прописку в высшем дивизионе, а то, что мы вышли в первую шестерку, это просто осуществление мечты", – рассказал Кожушко в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 16 поединков в футболке Колоса, отличившись одним ассистом.

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