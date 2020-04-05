Полузащитник Карпат надеется попасть на чемпионат Европы.
ЕГОР НАЗАРИНА, ФОТО: ФК КАРПАТЫ
05 апреля 2020, 00:35
Егор Назарина хочет достичь уровня национальной сборной Украины.
"Мне больше нужно над собой работать и повысить свой уровень как футболиста, который достоин играть в национальной сборной".
О переносе Евро-2020:
"Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро, и хотелось посмотреть на континентальном первенстве".
"У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы", — сказал Назарина каналу Футбол 1/2/3.
В текущем сезоне 22-летний полузащитник Антверпена, выступающий на правах аренды за Карпаты, провел 15 матчей в УПЛ. На его счету пять голов и один ассист.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.