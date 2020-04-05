Украина

Полузащитник Карпат надеется попасть на чемпионат Европы.

Егор Назарина хочет достичь уровня национальной сборной Украины.

"Мне больше нужно над собой работать и повысить свой уровень как футболиста, который достоин играть в национальной сборной".

О переносе Евро-2020:

"Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро, и хотелось посмотреть на континентальном первенстве".

"У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы", — сказал Назарина каналу Футбол 1/2/3.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник Антверпена, выступающий на правах аренды за Карпаты, провел 15 матчей в УПЛ. На его счету пять голов и один ассист.

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