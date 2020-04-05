Украина

Президент Динамо прокомментировал финансовую составляющую своей команды.

Игорь Суркис заявил, что пока он в состоянии, то будет платить заработную плату игрокам в полной мере.

"Мы это не обсуждали, я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он сам на это не согласится. Но я ему и предложить ничего не могу, поскольку не знаю, как действовать в такой ситуации".

"Согласитесь, мы впервые оказались в такой ситуации. Говорить пока о том, что у нас чемпионат закрыт на длительный период, я тоже не могу. Соревнования были прерваны меньше месяца назад. Контракты, как президент клуба, пока я в состоянии, буду выполнять", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее Суркис заявил, что не нужно было начинать вторую часть УПЛ.

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