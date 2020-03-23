Украина

Президент Динамо рассказал свою точку зрения касательно паузы в чемпионате Украины.

Президент Динамо Игорь Суркис ясно дал понять, что его на данном этапе не беспокоит положение киевского клуба в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Напротив, функционер считает, что УАФ и руководство лиги допустили ошибку, когда решили начать вторую часть чемпионата.

"Все мы видим, что происходит в Италии. Сейчас о футболе не нужно думать, а постараться перенести инфекцию с наименьшими потерями. Игра без зрителей — это не футбол. Нужно переждать, а не думать о таблице. Сегодня на кону стоят человеческие жизни".

"Вторую часть чемпионата не нужно было начинать. До начала последнего тура было известно, что мы играем без зрителей — этот матч не нужно было играть, а приостановить чемпионат. То есть, не играть по шестеркам, и от этого уже "танцевать" после возобновления соревнований. Получилось что-то невнятное: начали — не закончили", — приводит слова Суркиса сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

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Чемпионат Украины взял паузу из-за пандемии коронавируса в Европе, однако пока неизвестно, будет ли первенство страны возобновлено. Важный аспект имеют контракты футболистов, некоторые из которых рассчитаны до предстоящего лета. Если нынешний сезон УПЛ затянется на неопределенный срок, то клубы будут вынуждены решать проблему с истекающими соглашениями игроков.

"Есть контракты. Футболисты не виноваты в данной ситуации. Если чемпионат будет прерван, тогда мы будем смотреть, как поступают другие клубы. Мы вопрос контракта даже не пытались поднимать ни с одним из футболистов. Пока мы думаем о сохранении физических кондиций наших игроков", — прояснил ситуацию президент Динамо.

Кроме того, Игорь Суркис заявил, что киевское Динамо будет помогать в борьбе с пандемией COVID-19.

"Динамо будет помогать, вы об этом узнаете. Мы громко никогда свою помощь не афишируем, но вы об этом узнаете. Мы все сделаем так, чтобы помочь. Во всяком случае, всем помочь не можем, но очень многим поможем", — добавил Игорь Суркис.

Напомним, ранее стало известно, что киевское Динамо продлило карантин до 29 марта из-за пандемии коронавируса в Европе.

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