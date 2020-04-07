Украина

Экс-полузащитник киевлян развенчал мифы о роли Рауля Рианчо в стане "бело-синих".

Бывший хавбек Динамо Сергей Рыбалка утверждает, что все слухи о том, что Рауль Рианчо был в клубе важнее главного тренера Сергея Реброва – неправда.

"Я не знаю, как люди могут говорить, если они не видели – может, это им выгодно было. Был главный тренер – Ребров, он за все отвечал. Рауль просто на эмоциях в какой-то момент выбегает, кричит… И на тренировках так было, когда ты что-то делаешь не так, он кричит, подбегает к тебе. Так же и в игре. Он просто на эмоциях выбегал и все думали, что вот Рауль там руководит. У них был тандем, но все понимали, что за всё отвечал Ребров, все Рауля воспринимали как помощника", — рассказал Рыбалка в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

"Мог бы Рауль стать главным тренером в каком-то клубе? Честно, мне кажется, что он больше помощник. Он может подсказать, хорош в тактике, поможет и настроит тебя на игру – ему тоже большое спасибо за то, что поверил в меня. Я знаю, что от него тоже многое зависело. Но вот даже когда Ребров куда-то уезжал, то все равно была не такая атмосфера в команде, не так, можно сказать, выкладывались, воспринимали больше как помощника его".

Также Рыбалка отметил, что нынешняя игра сборной Украины напоминает ту, что была у Динамо в два первых сезона при Сергее Реброве.