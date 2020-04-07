Украина

Хавбек днепрян поведал, как проводит свободное время.

Полузащитник Днепра-1 Алексей Чичиков рассказал, как поддерживает форму и чем занимается во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

"Настроение не слишком. Главное – чтобы в государстве и мире все нормализовалось. Потом будем о футболе думать. Хуже всего то, что не знаем, когда это закончится. Остается одно – ждать.

Сначала нас распустили на неделю. Потом еще на неделю. Потом сказали ждать. Каждому футболисту дают план подготовки, его тренерский штаб корректирует в зависимости от условий, в которых игрок может тренироваться. Кто успел уехать из Днепра – поехал, кто нет – работает в городе.

Хорошо то, что в Днепре достаточно мест для занятий. Например, на косе или у яхт-клуба, недалеко от меня. Заниматься можно в любом месте, в том числе и дома, чтобы желание было. Например, в квартире можно делать статические упражнения, приседать, работать с резиной и тому подобное.

У меня 12 февраля родился ребенок. Малыш забирает все время.

У всех одноклубников примерно одинаковая ситуация: кто-то читает, кто-то сериалы смотрит, у кого, как у меня, домашне-семейные хлопоты. Хорошо, что мы сейчас с семьями, плохо, что при таких обстоятельствах. Ждем улучшения.

Очень хочется вернуться к нормальному тренировочно-игровому ритму. Надеюсь, скоро чемпионат возобновится. Однако сегодня главное – здоровье людей", – рассказал Чичиков в интервью официальному сайту УПЛ.

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