Футболист вспомнил свой период выступлений за дончан.
Матузалем, Getty Images
08 апреля 2020, 11:08
Бывший игрок донецкого Шахтера Матузалем рассказал, ради чего переходил к "горнякам" в 2004 году.
"Из Брешии я перешел в Шахтер, поскольку хотел играть в Лиге чемпионов. Украинский клуб тогда был еще достаточно малоизвестным", — цитирует бразильца Джанлука Ди Марцио.
"Я тогда был неизвестным игроком, но Луческу тепло меня встретил: "Ты тот, кем пожелаешь быть". В конце моего периода в Шахтере Луческу стал мне как отец".
Ранее Матулазем рассказал, каким образом покинул Шахтер.
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