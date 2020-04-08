Украина

Футболист вспомнил свой период выступлений за дончан.

Бывший игрок донецкого Шахтера Матузалем рассказал, ради чего переходил к "горнякам" в 2004 году.

"Из Брешии я перешел в Шахтер, поскольку хотел играть в Лиге чемпионов. Украинский клуб тогда был еще достаточно малоизвестным", — цитирует бразильца Джанлука Ди Марцио.

"Я тогда был неизвестным игроком, но Луческу тепло меня встретил: "Ты тот, кем пожелаешь быть". В конце моего периода в Шахтере Луческу стал мне как отец".

Ранее Матулазем рассказал, каким образом покинул Шахтер.

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