Украина

Футболист вспомнил румынского специалиста.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Кристиано Лукарелли рассказал, какие тренера повлияли на его карьеру.

"На 51% это Мадзарри, 49% — все остальные. Также мне повезло работать с Липпи, Донадони, Луческу, Раньери, Маццоне, Мондонико. У всех я пытался научиться лучшему. У Мадзарри было то, что вызывало у меня желание тренироваться", — цитирует игрока Calciomercato.

Лукарелли выступал за "горняков" в сезоне-2007/08, перебравшись из Ливорно за 7,9 млн евро, после чего был продан в Парму за 5,7 млн. За это время футболист отыграл 21 матч, отличившись 8 голами и 1 ассистом.

Ранее Матузалем признался, что Мирча Луческу в Шахтере был для него как отец.

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