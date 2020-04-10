Украина

Футболист также поделился мнением как следует завершить текущий сезон в УПЛ.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал о том, как в юношеском возрасте не прошел просмотр в донецкий Шахтер.

"В детские годы я приехал в академию, и меня не взяли в Шахтер. И все – я уехал в Херсон. Не знал, что будет дальше. Но потом через месяц или два мне позвонили и сказали: "Приезжайте. Нам нужен игрок". Я приехал и уже потом воспользовался шансом, и шел по лестнице: и Вторую, и Первую лиги – все прошел", — рассказал Александр в интервью УАФ.

Также футболист поделился мнение относительно текущей ситуации в чемпионате Украины.

"Отрыв от Шахтера очень большой. И достать будет очень тяжело. Плюс ожесточенная борьба идет за второе-третье места. Хорошая конкуренция. Мы примем любой вариант. Но никто из футболистов не хочет, чтобы все закончилось. Все хотят доиграть по спортивному принципу. Но не нам это решать. Мы боремся, хотим второе место, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов".

Ранее одноклубник Караваева Карлос Де Пена рассказал как проводит время на карантине.

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