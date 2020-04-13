Украина

Президент Динамо назвал причину, почему двухлетняя деятельность президента УПЛ оказалась бесплодной.

Президент УПЛ Томас Гримм в недавнем интервью поведал о вещах, которые происходят в украинском футболе и помешали ему реализовать свои идеи на этой должности. Президент киевского Динамо Игорь Суркус, в свою очередь, выступил в защиту швейцарского специалиста, однако не отменил факт того, что Гримму не удалось объединить все клубы чемпионата.

"Дело в том, что многие считают, что если придет иностранец, то у нас многое изменится и все сразу станет прекрасным. Наш футбол нужно знать изнутри. Надо понимать, что происходит в нашем футболе. Нужно, прежде всего, понимать, что наш футбол не работает так, как западный футбол, где каждый матч приносит клубам определенные дивиденды, доходы. От продажи атрибутики, билетов. Вы же прекрасно понимаете, что наш футбол дотационный".

"Но Томас Гримм – из тех людей, кто реально хотел что-то сделать. Пытался, неоднократно встречался со мной. Я ему пытался объяснить специфику нашего футбола. Ему не удалось объединить все клубы – это самое главное. Чтобы все клубы работали в одном направлении – на украинский футбол. За два года ему не удалось собрать хозяев клубов ни на одно совещание. Виталию Данилову, например, удавалось и это, все-таки, важный момент. Потому что те люди, которые непосредственно тратят деньги, они могут принять какое-то решение в тот момент, когда их собирают".

"Я считаю, что если будет человек с интересными идеями и мыслями, то я, например, на такое совещание приду. И думаю, что другие президенты с удовольствием придут на такое совещание, чтобы наш футбол стал более интересным и приносил какую-то прибыль".

"Я могу набрать Рината Леонидовича Ахметова сейчас точно так же, как он может набрать меня. И мы за 5 минут обо всем договоримся, что мы демонстрировали не один раз. Но мы только не сможем договориться, как сыграют наши команды. Поэтому, если будут хорошие идеи, то мы очень быстро договоримся", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

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