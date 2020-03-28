Украина

Глава УПЛ Томас Гримм поделился своими впечатлениями от двух лет работы в Украине.

После двух лет бесплодной деятельности на посту президента Украинской Премьер-лиги швейцарец Томас Гримм в интервью изданию Blick признал свою беспомощность.

"В последний раз я был в Украине в феврале, и ситуация там была вполне нормальной, – начал свое повествование Гримм с того, почему не находится на своем посту. – Однако сейчас объявлен карантин и я, как иностранец, не могу попасть в страну".

"Я не намерен снова баллотироваться на пост президента лиги, поскольку убедился, что построить "Швейцарию" в условиях украинских реалий не представляется возможным. Взятки? По сравнению с историями о владельцах украинских клубов, это просто мелочи. Всю картину нам, швейцарцам, просто невозможно понять, здесь творятся дикие вещи".

Владелец Ворсклы находится в розыске Интерпола

"Возьмем, например, владельца Ворсклы. Он находится в розыске Интерпола, его обвиняют в присвоении 2,5 триллиона гривен. Он был генеральным директором главного спонсора клуба (компании с капиталом в 1,4 миллиарда долларов, зарегистрированной в Германии). Когда ситуация накалилась, он передал дела исполнительному директору клуба, хотя и остался владельцем. Но его, по крайней мере, знали".

Реальный владелец Десны — "алкогольный король" Украины

"А вот у Десны есть неофициальный владелец, которого все называли "алкогольным королем Украины", человеком, связанным с экс-президентом страны Януковичем. И все знают, что фактически клуб принадлежит ему. У Львова владелец, которого не видели даже на фотографии. В Мариуполе клуб принадлежит иностранцу, который ни разу не был в Украине. 50% Карпат принадлежат человеку, который два года назад сбил женщину, и с тех пор находится в бегах за границей".

Один из хозяев Карпат сбил женщину, и теперь в бегах за границей

"Говорят, что вторая половина Карпат принадлежит Игорю Коломойскому, который владеет также Днепром-1. Его состояние оценивают в 6 миллиардов долларов, и это именно благодаря ему Владимир Зеленский победил на президентских выборах в Украине в прошлом году".

"Как это работает в Украине? Очень просто. Зеленский был комиком, "Слуга народа" – это было название одного из его сатирических комедийных шоу. Кроме того, он, кажется, выиграл украинскую версию Танцев со звездами. Поскольку оба этих шоу крутились на канале 1+1, одном из самых крупных бесплатных в стране, принадлежащих Коломойскому, то популярность в народе Зеленскому была обеспечена".

Коломойский помог комику Зеленскому выиграть президентские выборы

"Главный конкурент Коломойского в Украине — это Ринат Ахметов, которому принадлежит Шахтер и платный канал Футбол. И вот какая возникает ситуация: мы по всем правилам подписываем контракт с каналом Футбол на права телетрансляции матчей Премьер-лиги, и вдруг каналы Коломойского перекупают права пяти клубов, из-за которых все рушится. В таких реалиях очень трудно реализовать свои идеи".

"Я старался сделать все, что в моих силах, показать, что такое маркетинг, объяснить, что не будет никакого прогресса без стремления чего-то добиться общими усилиями. Но все мои попытки, даже выучить язык, потерпели неудачу. Украина обладает огромным потенциалом в области футбола, но реализовать его не получится, пока не получится изменить всю структуру. Когда меня спрашивают, почему в Украине не работают вещи, которые общеприняты везде, я просто отвечаю: "Добро пожаловать в Украину". Надеюсь, что все изменится, причем раньше, а не позже. Но уже без меня".

Ранее сообщалось, что выборы президента УПЛ перенесли на 27 апреля.

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