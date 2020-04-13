Украина

Президент Динамо рассказал об изменениях, которые необходимы для возвращения интереса к украинскому футболу.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказал свое мнением касательно введения единого телевизионного пула для клубов украинской Премьер-лиги. Функционер уверен, что в первую очередь командам необходимо изменить свою политику в вопросе арендованных футболистов.

"Единый телевизионный пул? Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение и она, пока, не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся. Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится".

"Я считаю, что Премьер-лига должна быть хотя бы для того, чтобы мы имели свой голос, с нами советовались. Чтобы кто-то с нами разговаривал. Не надо зацикливаться на едином пуле, сперва нужно создать продукт, интересный для зрителей. Мы говорим о Гримме, но ведь он не начинал с единого пула, кстати. Он обещал зрителей на трибунах, правильно? Он так уверенно об этом говорил, что сперва подумал, что он волшебник. Единый пул не влияет на количество людей на стадионе. Это разные вещи. И он начал говорить, что он сделает так, что начнется маленький ажиотаж. Согласитесь, что этого не получилось".

"Если бы первым шагом мы бы разрешили нашим арендованным футболистам играть во всех матчах, даже против нас, как это принято во всем мире, то, думаю, на этом этапе наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень. Но для этого нужно разрешить играть всем, чтобы это не было исключением. Чтобы, например, не было такого, что я разрешаю Ледневу играть против Динамо. Я делаю зеркально все, что делает Шахтер в этом плане. А Шахтер зеркально делает все, что делает Динамо.

"Поэтому, прежде всего, нужно поднять интерес. А как это сделать – это наличие качественных футболистов. И сегодня – обязать все клубы, у которых есть футболисты в аренде, чтобы они продолжали выходить на поле даже против тех команд, которым принадлежат. Это могут сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги".

"Динамо и Шахтер диктуют правила? Мы ничего такого не делаем, просто говорим о том, что мы должны договориться, чтобы наши футболисты могли бороться против нас точно так же, как это делают против других команд. Хотя бы на каком-то этапе, 2-3 года, пока чемпионат не поднимется на новый уровень", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Игорь Суркис высказался о работе Томаса Гримма на посту президента украинской Премьер-лиги, рассказав о его ошибках.

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