Полузащитник Львова признался, что не знал о введенных штрафах во время карантина в Украине.
Джонатан, Getty Images
13 апреля 2020, 11:37
Бразильский легионер ПФК Львов Джонатан рассказал о том, как смог набрать форму после зимней паузы, а также поведал о трудностях, с которыми сталкиваются иностранные футболисты из-за языкового барьера.
"У меня сейчас вес даже меньше, чем требует клуб и врачи – 85 кг. В январе было на 13 кг больше. Главное – тренировки и питание. Нужно очень много тренироваться".
"Мы не знаем украинского языка. Например, даже не догадывались, что нельзя выходить на улицу без маски, что есть штрафы, что нужно носить с собой документы. Хорошо, когда есть клубный переводчик, который нам обо всем этом рассказал", — заявил Джонатан в программе Великий футбол.
Напомним, Джонатан стал игроком Львова в 2018 году, перейдя из бразильского Новоризонтину. В текущем сезоне он провел всего три матча, в которых заработал два предупреждения и одно удаление.
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