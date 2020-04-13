Украина

Полузащитник Львова признался, что не знал о введенных штрафах во время карантина в Украине.

Бразильский легионер ПФК Львов Джонатан рассказал о том, как смог набрать форму после зимней паузы, а также поведал о трудностях, с которыми сталкиваются иностранные футболисты из-за языкового барьера.

"У меня сейчас вес даже меньше, чем требует клуб и врачи – 85 кг. В январе было на 13 кг больше. Главное – тренировки и питание. Нужно очень много тренироваться".

"Мы не знаем украинского языка. Например, даже не догадывались, что нельзя выходить на улицу без маски, что есть штрафы, что нужно носить с собой документы. Хорошо, когда есть клубный переводчик, который нам обо всем этом рассказал", — заявил Джонатан в программе Великий футбол.

Напомним, Джонатан стал игроком Львова в 2018 году, перейдя из бразильского Новоризонтину. В текущем сезоне он провел всего три матча, в которых заработал два предупреждения и одно удаление.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.