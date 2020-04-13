Украина

Экс-игрок львовских Карпат остался недоволен периодом своей карьеры в Украине.

Бывший полузащитник Карпат Кевин Мендес, который со скандалом покинул львовский клуб в августе прошлого года из-за того, что сломал игроку молодежного состава челюсть, а также был замечен фанатами во время употребления алкоголя и курения, нелестно вспоминает период своей карьеры в Украине.

"Когда играл в Швейцарии с латиноамериканцами, мы часто собирались и вместе отдыхали. В Украине тоже много было игроков из Южной Америки. Но там это происходило гораздо реже".



"Украинцы — вообще закрытый народ. С некоторыми одноклубниками не обмолвились и словом за весь период моего пребывания в Карпатах. Каково жить в Украине? Такое чувство, что состарился на несколько лет. У них очень сложный менталитет", — заявил уругваец.

Кроме того, Кевин Мендес признался, что поддерживал общение со своим соотечественником Карлосом де Пеной, который защищает цвета киевского Динамо.

"Мы с ним виделись пару раз. Я был единственным уругвайцем в Карпатах. Де Пена говорил, что прижился в Динамо и показывает великолепный футбол", — приводит слова Мендеса Balon Latino.

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