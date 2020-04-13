Экс-игрок львовских Карпат остался недоволен периодом своей карьеры в Украине.
Кевин Мендес и Карлос де Пена, instagram.com/kevinmendez1010
13 апреля 2020, 12:44
Бывший полузащитник Карпат Кевин Мендес, который со скандалом покинул львовский клуб в августе прошлого года из-за того, что сломал игроку молодежного состава челюсть, а также был замечен фанатами во время употребления алкоголя и курения, нелестно вспоминает период своей карьеры в Украине.
"Когда играл в Швейцарии с латиноамериканцами, мы часто собирались и вместе отдыхали. В Украине тоже много было игроков из Южной Америки. Но там это происходило гораздо реже".
"Украинцы — вообще закрытый народ. С некоторыми одноклубниками не обмолвились и словом за весь период моего пребывания в Карпатах. Каково жить в Украине? Такое чувство, что состарился на несколько лет. У них очень сложный менталитет", — заявил уругваец.
Кроме того, Кевин Мендес признался, что поддерживал общение со своим соотечественником Карлосом де Пеной, который защищает цвета киевского Динамо.
"Мы с ним виделись пару раз. Я был единственным уругвайцем в Карпатах. Де Пена говорил, что прижился в Динамо и показывает великолепный футбол", — приводит слова Мендеса Balon Latino.
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