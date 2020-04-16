Луганская Заря демонстрирует динамичный прогресс в нынешнем сезоне. "Мужики" очень близки к тому, чтобы попробовать свои силы в квалификации к Лиге чемпионов, если все же удастся удержать вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Как ни странно, из команды Скрипника, которая в нынешнем сезоне обыгрывала и Шахтер, и Динамо, лишь один футболист получал вызов в национальную сборную Украины. Речь идет о Дмитрие Иванисене.

Вадим Адаменко пообщался с хавбеком луганской Зари и, возможно, в будущем стабильным игроком национальной сборной. Игрок поведал о том, как Виктор Скрипник изменил его позицию на футбольном поле. Также Дмитрий рассказал, как начался его футбольный путь и признался, что имеет огромное желание находиться в лагере сборной Украины, дабы конкурировать и доказывать свою профпригодность тренерскому штабу Шевченко.

- Как проходит твой карантин? Расскажи как не сойти с ума и какие рекомендации тебе поступают от клубных врачей и тренеров по физподготовке?

- В первую очередь придерживаюсь элементарных правил: хожу в маске и надеваю перчатки, если нужно выйти на улицу. В основном нахожусь дома со своей женой. Так как тренировочный процесс сейчас невозможен, нам проводят онлайн-тренировки в Скайпе. Дома занимаюсь на тренажере TRX. До ужесточения мер предосторожности бегал в парке, вдоль набережной. Сейчас такой возможности, к сожалению, нет. - Соседи не жалуются, когда занимаешься?

- Соседка сверху приходила несколько раз (смеется), жаловалось, что я жонглирую мяч дома. - Данная пауза в чемпионате пойдет на пользу команде или наоборот в убыток? - Я думаю вряд ли пойдет на пользу, потому что сейчас нет тренировок. В отсутствии полноценных физических нагрузок теряется тонус и потом тяжело приходить в форму. К тому же мы неплохо стартовали во второй части сезона: четыре победы в пяти играх. После матча с Шахтером (1:0) почувствовали уверенность в своих силах и в последующих поединках нам было бы намного проще как в функциональном, так и в моральном плане. Но в этой ситуации мы оказались заложниками и ничего с этим не поделаешь. - В этом сезоне Заря очень прибавила и доказывает, что может конкурировать не только за второе место в чемпионате, но и давать достойный отпор Шахтеру. Это оказывает какое-то дополнительное давление на команду, учитывая, что сейчас с вас может быть выше спрос, или наоборот этот фактор вам прибавляет еще больше мотивации? - Динамо и Шахтер – это гранды украинского футбола, и Заря только стремится к тому уровню, чтобы на равных конкурировать с ними. В этом сезоне у нас подобрался очень хороший коллектив, пришел хороший тренер со своими помощниками. У них была идея, они захотели это воплотить на футбольном поле. Мы в это поверили и результат такой, что сейчас мы идем на втором месте. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашем чемпионате было побольше таких команд как Динамо и Шахтер, и мы играли каждый тур против серьезных соперников.

- Нынешняя Заря готова играть в Лиге чемпионов?

- Тяжело ответить, время покажет. Мы пока находимся на втором месте и еще не понятно, что будет дальше. В любом случае нужно доиграть сезон, возможно при пустых трибунах. А потом будем смотреть, готовы или нет. - Когда ты летом переходил в Зарю, были еще какие-то варианты кроме луганчан?

- Прошлой зимой были предложения из других стран, но я сразу отказался. Также, когда переходил в Зарю летом, были еще некоторые варианты, но все было на уровне слухов, ничего конкретного. - Насколько сильно отличаются чемпионаты Грузии и Украины? Условно, если уберем Шахтер, Динамо и Зарю из УПЛ – это будет два одинаковых чемпионата? - Нет, это нет так. Главное отличие в том, что в Грузии футбол более открытый. Игроки больше любят проявлять индивидуальные качества. Если команда находится на последнем месте, это не значит, что она не умеет играть в футбол. Они все равно будут напористы, будут искать возможности, как забить гол. Единственная проблема, что некоторым командам не хватает дисциплины в обороне. Защита у многих коллективов слабая.

Украинский чемпионат намного сильнее: здесь и физически команды лучше готовы, и темп намного выше. В Украине больше команд и игроков более технических, которые пытаются играть через пас, и все реже через длинную передачу. - Если я не ошибаюсь, Георгий Цитаишвили в одном из интервью говорил, что грузинские футболисты очень талантливые, но их главным недостатком является то, что им не хватает дисциплины и должной мотивации. В общем говоря, они являются немного ленивыми. Это так? - За те полтора года сколько я пробыл в Динамо Тбилиси, у меня была возможность поработать со многими грузинскими игроками. Это действительно очень талантливая нация. У них очень много самобытных футболистов, у которых есть много хороших игровых качеств: и техника, и скорость, и резкость. И вот действительно так и есть, что единственное, что им мешает заиграть в хороших командах – это лень.

- При переходе в Зарю, для тебя важнее был фактор: вернуться в родной чемпионат или возможность поработать со Скрипником?

- Ключевым фактором стала возможность поработать с Виктором Скрипником. Конечно я о нем слышал и раньше, но когда появилось конкретное предложение со стороны Зари, мне стало интересно побольше узнать об этом специалисте. Я общался с некоторыми агентами, читал интервью Скрипника. Уже тогда сложилось впечатление, как у нас любят говорить, что это человек с “европейским менталитетом”. Поэтому очень интересно было поработать с человеком, который много лет играл в чемпионате Германии за Вердер, выигрывая Бундеслигу, а также потом тренировал эту команду. Многие украинские игроки хотели бы поработать с таким тренером, я думаю. - Назови сильные качества Скрипника. - Могу отметить его спокойствие. У нас никогда на тренировках нет никаких криков. В играх возможен эмоциональный всплеск, но это все в нормальных пределах. Он никогда не переходит на личности. Неважно, выигрываем мы или проигрываем, он всегда в раздевалке спокойно укажет на ошибки, подскажет кому как действовать, без криков.

Также у него сильная психология. Он хорошо видит своих игроков. Он знает, когда к кому нужно подойти и пообщаться отдельно, так, чтобы эти игроки были готовы к следующей игре как психологически, так и функционально.

Ну и естественно у него железная дисциплина.

- Какие новые функции для себя освоил при работе со Скрипником?

- Я всегда играл как “восьмерка”, был более атакующего плана. Когда я пришел в Зарю, тренер начал пробовать меня на позиции “шестерки” — чистого опорника. Для меня это было абсолютно новое амплуа. Мне было важно быстро понять многие функции этой роли. При Скрипнике я многому научился. К примеру, как правильно регулировать темп игры, когда нужно идти в прессинг. Это либо я подсказываю, либо центральные защитники. - Научился более от глубины играть?

- Да-да. Эти аспекты. Разворот с мячом от своих ворот, чтобы доставить мяч вперед и тд. Все современные требования к чистой “шестерке” я освоил уже здесь в Заре. - На каких позициях еще можешь неплохо выступить, если того будет требовать ситуация?

- Спокойно сыграл бы центрального защитника. Я и на сборах играл на этой позиции неплохо. Также на позиции инсайда могу. В последнем матче против Шахтера, когда Леднев травмировался, я занял его позицию и отыграл весь второй тайм в роли “восьмерки”.

- Немного о сборной. Существует мнение, что в сборной Украины катастрофически нет достойной замены Тарасу Степаненко. Это так?

- В любом случае, Степаненко – игрок высокого уровня. Он уже очень давно играет на таком уровне, как в сборной, так и за Шахтер. Я не считаю, что его роль в нынешней сборной преувеличивают.

Но есть и другие хорошие игроки у нас, которые готовы конкурировать и пытаться в будущем занять его место на поле. За себя могу сказать точно, что имею огромное желание ездить в сборную, доказывать, что я достоин к этой самой конкуренции. - Находясь в лагере сборной, тяжело было на тактических установках? Много было новшеств для тебя?

- Да, очень много было нового. Там немного другая тактика все-таки. Но тренерский штаб очень много времени этому уделял. Всегда рассказывали и показывали как нужно действовать на этих позициях, как нужно перемещаться. Во время тренировок тоже могли остановить и дополнительный раз что-то подсказать. Поэтому новшеств хоть и много для меня было, но адаптация очень быстро прошла. - В чем феномен нынешней сборной Украины?

- В первую очередь – это сильный тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко. Также подобрались отличные футболисты и хороший коллектив.

- Когда Шевченко назначили главным тренером сборной в 2016-м, было много скептиков, но со временем он доказал, что они ошибались. Лично для меня, Шевченко, возможно, и не великий тактик, но классный менеджер, который сумел собрать отличный штаб для работы.

- Да, действительно, он подобрал очень хорошую команду тренеров. У него есть много собственных идей и его ассистенты помогают доносить эти идеи игрокам. На выходе мы имеем такой вот результат, что сборная вышла на чемпионат Европы. - Как считаешь, какие качества тебе стоит подтянуть, чтобы стать стабильным игроком сборной?

- Профессиональный футболист всегда должен работать над собой. Я не исключение, ведь всегда есть что совершенствовать. Я хочу подтянуть игру левой ногой, начать больше бить по воротам. Как минимум хотя бы эти два качества.

- В каком чемпионате хотел бы когда-то попробовать свои силы?

- Мне очень импонирует чемпионат Испании. В этом вопросе я отталкиваюсь от своей структуры игры, от того футбола, в который умею играть и который я хорошо понимаю. Мне кажется, чемпионат Испании мне бы подошел. - А игра какого европейского клуба тебе нравится?

- Я с детства болею за Ливерпуль. То, как они сейчас играют, я думаю, всем нравится. У них очень быстрый футбол, интенсивный, агрессивный. Мне нравится, как они сразу вступают в контрпрессинг при потере мяча. На данный момент игра этой команды мне очень импонирует. - Ты, как и я, вырос в те времена, когда детство проходило на футбольных площадках во дворах, а важными атрибутами были футболки своих кумиров, которые покупались на обычном рынке. Какие у тебя были?

- Моей первой была футболка Эрнана Креспо, когда он еще в Челси играл. Конечно еще футболка Шевченко была. Была еще футболка Чиприана Марики из Шахтера. Когда чуть старше стал, купил себе футболку Криштиану Роналду, когда он за МЮ играл. - Расскажи про свой футбольный путь. Он начался в твоем родном Кривом Роге?

- Да, в девять лет я пошел на просмотр в академию Кривбасса. Около пяти лет играл за них по ДЮСШ. После этого меня пригласил запорожский Металлург выступить за них в финальной части ДЮФЛ U-14. С ними мы заняли второе место, проиграв Шахтеру в финале. После этого я полностью перешел в Металлург, где играл за них три-четыре месяца. Там моим тренером был Николай Роздобудько. Мы поехали на турнир в Дагомыс и выиграли его, а я стал лучшим бомбардиром.

Тогда у меня появилось предложение из академии Краснодара. В это же время моему отцу звонили из Шахтера и приглашали меня в Донецк. По возвращению из турнира я принял решение в пользу Шахтера и поступил в их академию после двух дней просмотра. Там моим тренером был Валерий Сергеевич Кривенцов. - Учитывая то, что Кривенцов тебя тренировал еще и в Ильичевце (2015-2016), получается он один из главных тренеров в твоей карьере?

- Да, я ему очень благодарен. Он меня многому научил, как в академии Шахтера, так и в Мариуполе. - Назови пятерку сильнейших футболистов, с которыми тебе удавалось пересекаться на футбольном поле.

- Когда еще был в Шахтере и ездил на сборы с первой командой, тренировался со многими классными футболистами. В первую очередь это Дуглас Коста , Виллиан . Из тех, с кем сейчас уже пересекался в Украине – это Тайсон .

Когда играли с Эспаньолом, впечатлил Эстебан Гранеро . С ним еще удалось после матча в Запорожье перекинуться несколькими фразами и он даже похвалил меня, сказав “You’re a good player”. Еще с Эспаньола очень Факундо Феррейра понравился. Это такой нападающий, которого вроде не видно, но он всегда забивает. - Напоследок пожелай что-то болельщикам.

- Хочу пожелать, чтобы все прислушивались к рекомендациям структур здравоохранения и придерживались всех мер предосторожности. Это очень важно, чтобы обезопасить как можно больше людей. Сейчас такое время, что всем нелегко. Но чем строже мы будем относиться к карантину, тем быстрее это время закончится. Также желаю всем здоровья.

На карантине советую играть с родными в разные игры, как настольные, так и виртуальные. Мы с женой в Alias часто играем. Также смотрим разные фильмы, занимаемся спортом. Когда сидишь в четырех стенах постоянно, можно придумать много разных занятий.