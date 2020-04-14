Украина

"Горняки" в ближайшее время обзаведутся собственным ТВ-каналом.

Как стало известно Football.ua, Шахтер планирует запустить собственный телеканал в эфир в среду, 15 апреля.

Телеканал будет доступен абонентам OLL.TV и Воля TV. Но вот детали, в какой пакет сервисов он будет включен неизвестно, как и другая подробная информация.

Примечательно, что это будет первый в Украине клубный канал. Скорее всего, по началу там будут показывать ретро-матчи.

Отметим, что у Шахтера есть Youtube-канал, где проводится множество трансляцией и интервью, у которого порядка 130 тысяч подписчиков.

Напомним, что не так давно в Украине начал вещание канал Футбол 3.

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