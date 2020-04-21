Украина

Нападающий Колоса Олег Кожушко в интервью Football.ua рассказал о трудностях с адаптацией, вспыльчивом и эмоциональном Костышине, а также лучшем юмористе ковалевцев.

Олег Кожушко начал выступления в УПЛ еще в 2016 году за Днепр. Далее полузащитника ждал неприятный отрезок, вызванный травмой колена. После еще одного сезона уже в Днепре-1 в Первой лиге, нападающий перебрался в Колос, с которым добился попадания в первую шестерку.

В беседе с журналистом Football.ua Артемом Андросяном, Олег Кожушко рассказал о своих первых шагах в Днепре, проблемах с адаптацией в Колосе, кумирах и планах на будущее.

- В каком режиме Колос проводит тренировки во время карантина? Как проходит твой досуг?

- Сейчас работаем по индивидуальной программе. В группу присылают план и все занимаются самостоятельно. Получается проводить много времени с семьей. Раньше такой возможности не было. Также тренировки, бывает занимаюсь в двухразовом режиме, бывает в одноразовом. Стараюсь работать с мячом. Отдыхаю, смотря фильмы и сериалы. Иногда, рыбалка.

- Во многих иностранных клубах футболисты идут на снижения зарплаты на время карантина. Как с этим обстоят дела в Колосе?

- У нас не было таких разговоров. Пока что ничего не было слышно по поводу зарплат, каких-то понижений. Сейчас ничего такого нет. Посмотрим, что будет дальше.

- В 18 туре УПЛ Колос уступил Львову, а Руслан Костышин после игры задался вопросом: "Как можно было одним матчем нас**ть на то, чего мы добивались 17 игр?". Сильно ли тогда досталось команде в раздевалке?

- Прилично досталось. Так досталось, что потом за зиму хорошо подготовились и все-таки вошли в шестерку.

- Что расскажешь о характере Руслана Костышина?

- Нормальный характер. Как и все тренера, вспыльчивый и эмоциональный. Все по телевизору видят, какой он. Как все тренеры, переживает за результат и команду. Строгий и справедливый? Да.

- Менялись ли цели Колоса по ходу сезона, учитывая, что изначально шла речь о сохранении прописки?

- Цели команды по ходу сезона не менялись. Задача была от игры к игре выходить и прибавлять, набираться уверенности. Все прекрасно понимали, что нужно добывать очки, чтобы не вылететь. От игры к игре мы видели, что у нас получается и начали понимать, что можем зацепиться за шестерку.

- Большие ли премиальные были за попадание в ТОП-6?

- За ТОП-6 были обещаны премиальные, но сразу все разъехались, еще ничего не получили. Что можно купить на ту сумму? Сложно сказать, у всех она будет разная. Пока что денег нет, поэтому мы не знаем, как оно будет. Когда получим, тогда посмотрим, что можно будет купить. Как бы потратил те деньги? Положил бы на карточку, пусть лежат, а там бы уже думал.

- Какие эмоции вызвал поединок 22 тура между, можно сказать, родным Днепром-1 и Мариуполем, когда решалась судьба шестой позиции?

- Мы играли в тот момент, но закрадывались мысли о том, что же происходит в параллельном матче. У нас и самих получилось очень здорово отыграть против Шахтера, могли добыть ничью и не ждать того матча, но все получилось и слава Богу.

- После поединка 15 тура против Десны Руслан Костышин рассказал о твоей адаптации следующим образом: "Сейчас он стал своим. Много шутит, оказывается, он юморной. А пять месяцев назад его не было видно, не было слышно, где-то в углу прятался". С чем были связаны трудности с адаптацией?

- Трудности с адаптацией были связаны с тем, что я никогда не переходил из одной команды в другую. Всю жизнь провел в Днепре. В академии, в дубле, в первой команде, потом попал в СК Днепр. Это мой первый уезд из, скажем, уже родного города. С этим связано, что было тяжело вписаться. Постепенно притирались, были уже общие знакомые, потихоньку начал привыкать, осваиваться. Все — персонал, тренер — все новые, новые требования, поэтому мне понадобилось время.

- Как сказывалось на процессе адаптации то, что ты почти самый молодой игрок в команде?

- Тут не чувствуется, что кому-то 22, а кому-то 34 или 29. У нас на общение и вообще внутри коллектива возраст не влияет. Все общаются на равных, с уважением, в этом плане все хорошо.

- Кто лучше всех шутит в команде и кому больше всего достается?

- Мой земляк, Вадик Милько, на первом месте, наверное. Достается всем по чуть-чуть. Может, Денису Костышину и Олегу Ильину чуть больше. Пример шутки? Все внутри коллектива, немного с "иностранными" словами, на вынос шуток нет.

- Зимой Колос подписал несколько исполнителей. Смогли ли они усилить команду?

- Со временем показали результаты, что действительно усилилась команда, стала более целостной.

- Арни Вильхамсон стал первым легионером в истории Колоса. Как оценишь его?

- Хороший и веселый парень, как и все иностранцы. Любит шутить, всегда на позитиве. Эмоциональный в хорошем понимании этого слова, любит потравить. Быстро вписался в коллектив, все его приняли. На футбольном поле все всё видели, что он сразу начал забивать.

- Какой самый запоминающийся матч Колоса в этом сезоне?

- Наверное, два матча: против Александрии и Карпат. Против Александрии очень запоминающийся, потому что нам было очень важно набрать шесть очков за два поединка, чтобы были шансы попасть в первую шестерку. С Карпатами тоже очень эмоциональный. Александрия, наверное, немного более запомнилась, потому что команда выступала в Лиге Европы на групповом этапе, не проигрывала дома шесть-семь матчей. Было здорово забить на 90 минуте.

- Ты дебютировал за Днепр в матче против Олимпика в 18 лет, а уже в следующем розыгрыше чемпионата сыграл против Шахтера и Динамо. Какие были эмоции?

- Непередаваемые ощущения, когда выходишь, полные трибуны... Днепр всю жизнь славился своими болельщиками. Очень здорово было. Когда выходил на поле, дыхание замирало. Те эмоции на всю жизнь останутся со мной, только с улыбкой вспоминаю.

- Если бы поступили предложения от Шахтера и Динамо на равных условиях, то в какой клуб бы перешел?

- Даже не знаю, но мне больше нравится как Шахтер играет.

- Какой видишь свою карьеру в будущем, какие планы?

- Зависит от уровня игры, только от меня. Понятно, что каждый футболист хочет развиваться, попробовать поиграть где-то в Европе. У меня было много травм, почти год пропустил. Сейчас более или менее начал тренироваться, дают время играть. Буду выходить, буду хорошо играть, буду забивать, тогда могут появиться хорошие предложения.

- Чего ты должен добиться в ближайшие десять лет, чтобы быть довольным собой?

- Смотря где играть. Наверное, хотелось бы выступить в еврокубках. Каждый футболист хочет поиграть в Лиге чемпионов, услышать гимн — каждый хочет пережить такое. Может быть получится поиграть. Понятно, что хочется победить в Премьер-лиге и Кубке Украины.

- У тебя есть несколько татуировок. Когда сделал, есть ли в них скрытый смысл и собираешься ли делать еще?

- Последнюю я сделал, наверное, года два назад. Пока нет желания бить дальше. Может, какая-то дата появится или событие. Каждая татуировка для меня что-то означает, что-то личное, связанное с родителями, просто так ничего не делал.

- Если бы была возможность перейти в европейский клуб, какой бы выбрал?

- Мне нравится Милан. Это моя любимая команда, но, к сожалению, у них не лучшие времена.

- Есть кумир детства или игрок, которым восхищаешься сейчас?

- Мне нравятся Златан Ибрагимович и Серхио Агуэро.

- Из каких бы игроков состояла твоя команда лучших? Назови пять полевых и одного голкипера.

- Поставил бы Златана Ибрагимовича, Тиаго Силву, Серхио Рамоса, Тиаго Алькантару, Джанлуиджи Доннарумму и Серхио Агуэро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.